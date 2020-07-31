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- Victor Osimhen resmen Napoli’de
Victor Osimhen resmen Napoli’de
Serie A ekibi Napoli, Lille’in Nijeryalı forveti Victor Osimhen’i transfer ettiğini duyurdu.
- Haber Merkezi
- 31.07.2020 - 17:42
Fransa’da geride kalan sezonda attığı gollerle adından söz ettiren Victor Osimhen’in yeni adresi Napoli oldu.
Kulüp başkanı Aurelio De Laurentiis, transferi Twitter’da ‘Hoş geldin Victor’ mesajıyla duyurdu.
21 yaşındaki Osimhen, geçen sezon Lille formasıyla çıktığı 38 maçta rakip ağları 18 kez havalandırma başarısı gösterdi.
Bu transferin Napoli'ye maliyetinin bonuslarla birlikte 80 milyon euro'yu bulması bekleniyor.