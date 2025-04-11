Victor Osimhen: Galatasaray sonsuza kadar kalbimde olacak

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Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, Samsunspor’a konuk olduğu müsabakayı 2-0'lık skorla kazandı.

Sarı-kırmızılıların ikinci golü Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen’den geldi.

TAKIMININ İKİNCİ GOLÜNÜ ATTI

Karşılaşmanın 47. dakikasında Yunus Akgün’ün sağ kanattan pasında ceza sahası içinde topla buluşan Osimhen'in sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti ve skor 2-0 oldu.

TOPLAM GOL SAYISINI 29'A ÇIKARDI

Gol krallığı yarışında zirvede olan 26 yaşındaki futbolcu, böylece Süper Lig'deki gol sayısını 21 yaptı.

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi’nde 6, Türkiye Kupası’nda da 2 golü bulunan Nijeryalı futbolcu, toplamdaki gol sayısını da 29’a çıkardı.

74 DAKİKA OYNADI

Müsabakaya 11’de başlayan Victor Osimhen, 74. dakikada yerini Alvaro Morata’ya bıraktı.

"BÖYLE DEVAM ETMELİYİZ"

Galatasaray'ın Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen, Samsunspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Victor Osimhen, şunları dedi:

İlk yarıda biraz acele ettik, kendimizi göstermek istedik. Biraz daha topa sahip olmamız gerekiyordu. Rakibimizi biliyorduk, onların avantajına oldu. İkinci yarıda daha sabırlı oynadık. Gol attığım için mutluyum. Bunun üzerine devam etmeliyiz.

FENERBAHÇE VE ŞAMPİYONLUK

Fenerbahçe ile şampiyonluk yarışı hakkındaki soruyu yanıtlayan Osimhen, şu ifadeleri kullandı:

Odak bizim üzerimizde. Takım olarak üzerimizde sorumluluk var. Her maçı kazanmak istiyoruz. Bu kalitemiz var. Rakiplerin üstesinden gelmek ve bu kupayı kaldırmak için mücadele etmeliyiz. Şu anda avantajlı olan biziz ama kolay olmayacak.

"GALATASARAY KALBİMDE OLACAK"

Geleceğiyle ilgili soru üzerine açıklama yapan Osimhen, şu şekilde konuştu:

Hep söylentiler oluyor benimle ilgili. Ama ben anı yaşıyorum. Şu anda keyfime bakıyorum. Taraftar da inanılmaz destek oldu bana. Sadece bana da değil arkadaşlarımın ve ailemin de yanında oldular. Herkes için en iyisi ne olacaksa karar alınacaktır. Fakat Galatasaray sonsuza kadar kalbimde olacak.

"5. YILDIZI TAKMAK İSTİYORUZ"

Osimhen, flaş röportajın ardından kulüp televizyonuna da konuştu. Nijeryalı futbolcu, burada, şu sözleri sarf etti: