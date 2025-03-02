Victor Osimhen, Süper Lig'de gol sayısını 16 yaptı

İHA

Süper Lig’in 26. haftasında Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaştı. 6 gole sahne olan müsabaka 3-3'lük eşitlikle sona erdi.

Sarı-kırmızılılarda Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen 2 gol attı.

2 GOLLE YILDIZLAŞTI

Müsabakanın 12. dakikasında kazanılan penaltıda topun başına geçen Osimhen, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu.

Maçın 71. dakikasında bir kez daha sahneye çıkan 26 yaşındaki futbolcu, kaleci Fernando Muslera’nın uzun pasında defanstan selen topu aldı ve ceza sahası dışından yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve takımını 3-2 öne geçirdi.

TOPLAMDA 22. GOLÜNÜ ATTI

Nijeryalı futbolcu böylece Süper Lig’de gol sayısını 16’ya çıkardı. UEFA Avrupa Ligi’nde de 6 golü bulunan toplamdaki gol sayısını 22’ye çıkardı.

Maça 11’de başlayan Victor Osimhen, 90 dakika sahada kaldı.