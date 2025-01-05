Victor Osimhen, Süper Lig'deki 10. golünü attı

İHA

Süper Lig’in 18. haftasında Galatasaray evinde Göztepe ile karşılaştı ve rakibini 2-1'lik skorla mağlup etti.

Sarı-kırmızılıların ilk golü, Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen’den geldi.

TAKIMINI ÖNE GEÇİRDİ

Müsabakanın 10. dakikasında kazanılan penaltıda topun başına geçen Osimhen, kaleci Mateusz Lis’in ters köşesinden meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu.

TÜM KULVARLARDA 13 GOLÜ VAR

26 yaşındaki futbolcu böylece Süper Lig’deki gol sayısını da 10 yaptı. Nijeryalı futbolcunun, UEFA Avrupa Ligi’nde de 3 golü bulunuyor.

Maça 11’de başlayan Victor Osimhen 87. dakikada yerini Michy Batshuayi’ye bıraktı.