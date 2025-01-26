Victor Osimhen, Süper Lig'deki 12. golünü attı

İHA

Süper Lig’in 21. haftasında Galatasaray evinde Konyaspor ile karşılaştı ve rakibini 1-0'lık skorla yendi.

Sarı-kırmızılıların ilk golünü Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen kaydetti.

Müsabakanın 22. dakikasında kazanılan penaltıda topun başına geçen Osimehen, meşin yuvarlağı kaleci Jakub Slowik’in sağ tarafından ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu.

TÜM KULVARLARDA 16 GOL ATTI

26 yaşındaki futbolcu böylece Süper Lig’deki gol sayısını 12’ye çıkardı. Osimhen’in UEFA Avrupa Ligi’nde de 4 golü bulunuyor.

Maça 11’de başlayan Victor Osimhen 90 dakika sahada kaldı.