Victor Osimhen: Süper zengin olmam gerekmiyor

Galatasaray'ın transferi için geri sayıma geçtiği Victor Osimhen, katıldığı bir YouTube kanalında önemli açıklamalarda bulundu.

Instablog9jaTV isimli YouTube kanalında konuşan Nijeryalı golcüye, "Hala sevdiğiniz ve oynamayı arzuladığınız bir kulüp var mı?" diye soruldu.

"HAYRANLIK DUYDUĞUM ÇOK BÜYÜK KULÜPLER VAR"

Osimhen, "Büyürken desteklediğim bir takım vardı ama profesyonel olduktan sonra bunu kamerada söyleyemem, biliyorsunuz. Ama benim için hayranlık duyduğum çok büyük kulüpler var. Bir gün orada olacağımı ya da yakında orada olacağımı biliyorum. Ama açıkçası, benim için bu çok da önemli değil." yanıtını verdi.

Osimhen daha sonra Suudi Arabistan kulübü Al Hilal'in kendisine yönelik ilgisiyle ilgili sözler sarf etti.

"SÜPER ZENGİN OLMAM GEREKMİYOR"

Yıldız futbolcu, "Süper zengin olmam gerekmiyor. Sadece rahat ve mutlu olmam yeterli. Ailemin bir evinin olması ve istedikleri yemeği yiyebileceklerini bilmek kadar beni tatmin eden bir şey yok." ifadelerini kullandı.

Galatasaray, Victor Osimhen transferi için Napoli ile tüm şartlarda anlaşma sağladı ve kulüpler arası sözleşmeyi imzaladı.

Galatasaray, Victor Osimhen transferini tamamlamak için kulüpler arası sözleşmeye imzayı attı ve kontratları Napoli'ye gönderdi.

40 MİLYON EURO PEŞİN

Napoli'nin de kısa süre içerisinde imzayı atması ve transferi tamamlaması bekleniyor.

Sarı-kırmızılılar, Napoli'nin banka teminatı şartını kabul etti. 40 milyon euro peşinatı hazırlayan Galatasaray, kalan 35 milyon euroyu ise banka teminatlı iki taksitte ödeyecek.

GERİ SAYIMA GEÇİLDİ

Resmi açıklama için artık geri sayım başladı.

Galatasaray'da geride kalan sezonda 41 maçta süre bulan Osimhen, 37 gol attı ve 8 asist yaptı.