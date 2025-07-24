Victor Osimhen transferi İtalyan basınında: Türk takımları bu paraları nasıl harcıyor?

İtalya Serie A’da şampiyonluk yaşayan Napoli'nin yıldız golcüsü Victor Osimhen’in Galatasaray’a transferi, dünya basınında geniş yankı uyandırdı.

Yaklaşık 75-80 milyon euroluk dev anlaşma hem rakamsal boyutu hem de detaylarıyla dikkat çekerken, Türk kulüplerinin bu düzeydeki harcamaları dünya futbol kamuoyunun gündemine oturdu.

Basına yansıyan bilgilere göre, Osimhen transferi için Galatasaray 40 milyon euroyu peşin, 35 milyon euroyu ise iki yıl içinde iki taksit halinde ödeyecek.

Ek olarak, Nijeryalı golcünün 35 gol barajını aşması durumunda 5 milyon euro bonus daha devreye girecek.

Napoli yönetimi ayrıca, sözleşmeye özel bir "Juventus karşıtı" madde koyarak Osimhen’in 2027’ye kadar başka bir İtalyan kulübüne satılmasını yasakladı.

Bu şartın ihlali halinde Galatasaray’ın 30 milyon euro tazminat ödemesi gerekecek.

"TÜRK KULÜPLERİ BU PARALARI NASIL HARCIYOR?"

Sezonun en ilgi çeken transfer haberlerinden olan bu anlaşma, İtalyan basınından Il Post'ta "Türk futbol takımları bu paraları nasıl harcıyor? " başlıklı bir analize konu oldu.

Osimhen'in 75 milyon euroluk transferine karşılık İtalya'da Serie A'da bu yaz şimdiye kadarki en pahalı transferin, Napoli'nin Bologna'dan 31 milyon euroya aldığı Sam Beukema olduğu karşılaştırması yapıldıktan sonra şu ifadelere yer verildi:

"Dünyada çok az futbol kulübü, Türkiye'nin en iyi kulüpleri kadar harcama yapıyor; özellikle de Süper Lig'in Avrupa'nın en çok kazanan ligleri arasında 10. olduğu düşünüldüğünde, bu şaşırtıcı. Dahası, Türk kulüpleri transferlerden nispeten az kazanıyor ve ağır bir borç yükü altında."

MOURINHO ÖRNEĞİ...

Bu transferlerin Galatasaray'a özel ve yeni olmadığını, Fenerbahçe'nin teknik direktörü José Mourinho'nun yıllık sözleşmesinin de 10,5 milyon euro olduğunu yazan site, "Serie A'nın en yüksek maaşlı teknik direktörü Antonio Conte ise yaklaşık 3 milyon euro daha az kazanıyor" hatırlatması yaptı.

Napoli merkezli Il Mattino gazetesi de Osimhen transferi haberinde, "Nijeryalı oyuncu Galatasaray'a dönmekten başka bir şey istemiyordu." dedi.

"İTALYA'DA KİMSE BÖYLE BİR MAAŞI KARŞILAYAMAZ"

"2022/23 Serie A gol kralı ve Napoli'nin o dönemki lig şampiyonluğunun kilit ismi" olan futbolcu için yapılan transfer anlaşmasının detaylarına yer veren gazete, İtalyan takımlarına satış yasağı ve aksi halde 30 milyon euroluk ceza maddesini ise şu şekilde yorumladı:

"Aslında bu ihtimal epey düşük: Victor, yıllık 15 milyon euro değerinde üç yıllık bir sözleşme imzalayacak. İtalya'da kimse böyle bir maaşı karşılayamaz."

Spor gazetesi La Gazzetta dello Sport "Bu yıl İtalya ve Avrupa'da herkes, hayatlarını veya bilançolarını değiştirebilecek bir santrfor arıyor. Medyanın en çok ilgisini çeken vaka, De Laurentiis'in emriyle, fahiş bir meblağ ödenmediği takdirde İtalya yasağı konulan Osimhen oldu." dedi.

"GALATASARAY'IN ÖDEYECEĞİ ÜCRETLER PEK NORMAL DEĞİL"

"Galatasaray'ın ödeyeceği ücretler de pek normal değil" denilen haberde, "Türkiye en prestijli sahne değil ama Şampiyonlar Ligi ihtimali her zaman var." yorumu da yapıldı.

La Gazzetta dello Sport transfer haberinin yanı sıra, Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis'i kast ederek "Satmayı bilmek bir sanattır" başlıklı bir yoruma da yer verdi.

"Osimhen, De Laurentiis'in son hamlesi" denilen yazıda, kulüp başkanının tarzı şöyle açıklandı:

"De Laurentiis, 21 yıl önce iflastan kurtardığından beri Napoli'yi tek bir kuralla yönlendirdi ve yönetti: Bir oyuncuya düşkün olabilirsin ama asla onu her ne pahasına olursa olsun kendine bağlayacak kadar değil. Çünkü şampiyon oyuncular önemlidir, ancak hiçbiri vazgeçilmez değildir."

"BU SATIŞ BİR BAŞYAPIT"

Libero gazetesi de Osimhen anlaşmasıyla bizzat Başkan De Laurentiis'in ilgilendiğini yazdı ve 75+5 milyon euroluk anlaşmayı şöyle yorumladı: