Victor Osimhen ve Abdülkerim Bardakcı, Beşiktaş tribünleriyle atıştı

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Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Dolmabahçe'de oynanan maçta kazanan siyah-beyazlılar oldu.

Beşiktaş, 23. dakikada Rafa Silva'nın attığı golle Galatasaray karşısında 1-0 öne geçti. Galatasaray, Lucas Torreira'nın 45. dakikada attığı golle Beşiktaş karşısında 1-1'lik eşitliği buldu ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

Beşiktaş, Gedson Fernandes'in 66. dakikada attığı golle Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti.

TARTIŞMA YAŞADILAR

Maçın ardından ise tansiyon bir hayli yükseldi. Galatasaray'ın yıldız ismi Victor Osimhen ile savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, Beşiktaş tribünleriyle atıştı.

Siyah-beyazlı futbolseverler ile tartışma yaşayan bu ikilinin görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)