Victor Osimhen ve Yunus Akgün'den sevinç! Parlatalım

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Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ndeki mücadelede kazanan 4-0'lık skorla Galatasaray oldu.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Victor Osimhen, 45. dakikada penaltıdan Alvaro Morata, 45+3. dakikada Osimhen, 52'de yine Osimhen attı.

OSIMHEN VE YUNUS'TAN SEVİNÇ

Maçın ikinci yarısında ise Yunus Akgün ve Osimhen'in gol sevinci sosyal medyada gündem oldu.

Karşılaşmanın 52. dakikasında Yunus Akgün’ün pasıyla bu sefer ceza sahası içi sol tarafında topu alan Nijeryalı futbolcunun yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti ve skor 4-0 oldu.

Hat-trick yaptığı golün ardından Osimhen, Yunus'un kramponlarını silerek gol sevincini yaşadı.

"PARLATALIM"

Galatasaray Kulübü de bu sevincin ardından "Parlatalım" paylaşımında bulundu.