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Victor Osimhen yerde kaldı, Galatasaray penaltı bekledi

Victor Osimhen yerde kaldı, Galatasaray penaltı bekledi Galatasaray, Eyüpspor'u konuk ettiği lig maçının ilk yarısında Victor Osimhen'in ceza saha içerisinde yerde kaldığı bir pozisyonun ardından penaltı bekledi. Hakem Oğuzhan Çakır ise oyunu sürdürdü.