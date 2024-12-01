Victor Osimhen yerde kaldı, Galatasaray penaltı bekledi

Haber Merkezi
Süper Lig'in 14. hafta mücadelesinde Galatasaray ile Eyüpspor karşı karşıya geldi.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakanın ilk yarısında ise ev sahibi bir pozisyonda penaltı bekledi.
OSIMHEN YERDE KALDI
Dakikalar 22'yi gösterdiğinde eza alanına gelen topta Victor Osimhen, Luccas Claro ile girdiği mücadele sonrası yerde kaldı.
OYUN DEVAM ETTİ
Hakem Oğuzhan Çakır, pozisyonu devam ettirdi. Oyun durduktan sonra VAR hakemi Erkan Engin de inceleme uyarısında bulunmadı.
Galatasaraylı futbolcular, bu pozisyona uzun süre penaltı itirazında bulundu. Tribünler de hakem Oğuzhan Çakır'a tepki gösterdi.
(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)
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