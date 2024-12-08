Victor Osimhen yerde kaldı, Galatasaray penaltı kazandı

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Sivasspor ile Galatasaray, Süper Lig'in 15. hafta mücadelesinde karşı karşıya geldi.

Sivasspor'un ev sahipliğinde 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısında konuk takım Galatasaray penaltı kazandı.

GALATASARAY PENALTI KAZANDI

Dakikalar 45+5'i gösterdiğinde sarı-kırmızılı takımda Gabriel Sara'nın savunma arkasına gönderdiği topa Victor Osimhen hareketlendi. Nijeryalı golcü topu kaleciden kurtardı ve yerde kaldı.

Hakem Turgut Doman, Nikolic'in Victor Osimhen'e faul yaptığı kanaatine vardı ve Galatasaray penaltı kazandı.

Sivassporlu futbolcular, hakeme itirazda bulunsa da Turgut Doman'ın kararı değişmedi.

OSIMHEN, GOLÜ BULDU

Topun başına geçen Osimhen, topu ağlara göndermeyi başardı.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)