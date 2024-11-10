Victor Osimhen'den 10 Kasım paylaşımı

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Victor Osimhen, 10 Kasım 1938 günü yaşamını yitiren Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk için anma mesajı paylaştı.

Galatasaray'ın yıldızı, sosyal medya hesabından "Büyük saygı ve hayranlıkla… Atatürk!" ifadelerini kullandı.

10 KASIM PAYLAŞIMI GELDİ

Sarı-kırmızılı takım da sosyal medya hesabından 10 Kasım dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Galatasaray yaptığı paylaşımda, "Bize bıraktığın aydınlık ülkeye, emanetine ve fikirlerine sahip çıkan milyonlarla beraber. Yine bir #10Kasım'da. Yine hasretimiz sonsuz. Yolun yolumuzdur. Atamızı saygı, özlem ve minnetle anıyoruz…" mesajını verdi.

Osimhen'in paylaşımı: