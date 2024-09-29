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Victor Osimhen'den 7 yıl sonra bir ilk: 3 maçta 4 gole katkı sağladı

Victor Osimhen'den 7 yıl sonra bir ilk: 3 maçta 4 gole katkı sağladı Victor Osimhen, Galatasaray formasıyla ilk golünü Kasımpaşa'ya atarken, Süper Lig'de çıktığı ilk 3 maçta 4 gole katkı sağlayarak, Ağustos 2017'de Bafetimbi Gomis'ten bu yana bunu başaran ilk sarı-kırmızılı oyuncu oldu.