Victor Osimhen'den 7 yıl sonra bir ilk: 3 maçta 4 gole katkı sağladı
Haber Merkezi

Süper Lig'de 7. hafta maçında Galatasaray, sahasında Kasımpaşa ile kozlarını paylaştı.

Sarı-kırmızılılar ilk yarıyı 3-0'lık üstünlükle tamamlarken Kasımpaşa, ikinci yarıda ortaya koyduğu oyunla maçı 3-3'e getirdi ve iki takım da puanları paylaştı.

GOL ORUCUNU BOZARAK 7 YIL SONRA BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Karşılaşmanın 20. ve 28. dakikalarında ilk golleriyle ağları sarsan Victor Osimhen, gol orucunu bozmuş oldu.

Osimhen attığı gollerle aynı zamanda 7 yıl sonra bir ilki gerçekleştirdi.

Nijeryalı forvet, Ağustos 2017’de Bafetimbi Gomis’in ardından formasıyla Süper Lig’de çıktığı ilk 3 maçta 4 gole doğrudan katkı sunan ilk isim oldu.

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Fatih Yıldırım
Editör