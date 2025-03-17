Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

Sosyal medyada zaman zaman Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen'le ilgili çeşitli geyikler yapılıyor.

İşte onlardan biri de bu kez bir düğünde yaşandı.

Geçtiğimiz haftalarda yapılan bir düğünde, Victor Osimhen'le ilgili yapılan bir şarkıyla halay çekildiği görüldü.

OSIMHEN'İ KONU ALAN ŞARKIYLA HALAYLAR ÇEKİLDİ

Osimhen’i konu alan şarkıyla coşan davetliler, halaylar eşliğinde salonu adeta stadyuma çevirdi.

Şarkıda, "Adayı satmayacağız, Osimhen'i alacağız." sözleri dikkat çekti.

Sosyal medyada çokça paylaşılan videoyu Nijeryalı yıldız da izledi...

OSIMHEN MESAJ GÖNDERDİ

Osimhen, şarkıyı söyleyen İlhami Demir'e bir mesaj gönderdi.

Osimhen, şarkıyı söyleyen Demir'e gönderdiği mesajda, "Merhaba İlhami. Ben Osimhen. Sana en içten dileklerimi göndermek istedim. Umarım iyisindir. Gününün tadını çıkar ve kendine dikkat et. Görüşürüz." ifadelerini kullandı.