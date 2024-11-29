Victor Osimhen'den Galatasaray'a doğrudan 4 puan

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Galatasaray'ın dünyaca ünlü forveti Victor Osimhen, attığı kafa golüyle AZ Alkmaar deplasmanını boş geçmedi. Avrupa Ligi'nde oynanan kritik mücadelede Nijeryalı yıldız sarı-kırmızlılara beraberliği sağlayan golü kaydetti.

İstanbul'da kazanılan 3-2'lik Tottenham mücadelesinde ağları havalandıran Osimhen, AZ karşısında da gol sevinci yaşadı ve son iki maçta kazanılan 4 puana doğrudan katkı sunmuş oldu.

25 yaşındaki yıldız; bu sezon sarı-kırmızılı forma altında 8. resmi maçında 7. kez ağları havalandırdı. Özellikle Avrupa Ligi'nde son 2 maçını boş geçmeyen başarılı forvet; 3 gol birden attı.

Osimhen daha önce 3-1 galip gelinen PAOK maçında da 2 asist yapmıştı. Böylece Osimhen; Avrupa Ligi'nde çıktığı 4 karşılaşmada 3 gol, 2 asistle 5 gole direkt etki etti.

Öte yandan ünlü futbolcu, dün akşam 90 dakika boyunca golünün yanında 7 şut, 3 isabetli şut, yüzde 75 isabetli pas, 2 hava topu kazanma ve 3 ikili mücadele kazanma rakamları elde etti.

"AVRUPA'DA 3'TE 3 YAPABİLİRİZ"

Victor Osimhen, "Gol atmak iyi bir his fakat 1 puanla ayrılıyoruz. 2. yarı daha etkili olduk. 4 gün önce maç vardı, mental olarak yorgun olabiliriz. Önümüzdeki maçları kazanmak istiyoruz. Avrupa Ligi'nde hiç yenilmedik. 3'te 3 yapabiliriz. Rakiplere saygı duyuyoruz." dedi.

BATSHUAYİ İLE ÇİFT FORVET

AZ Alkmaar deplasmanında 3-4-1-2 sistemine dönen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, forvet hattında Victor Osimhen'in yanında Michy Batshuayi'yi oynattı.

Bodrum FK deplasmanında galibiyet golünü atan Belçikalı yıldız, dün akşamki mücadeleye ilk 11'de başladı.