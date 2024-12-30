Victor Osimhen'den Galatasaray'a ocak müjdesi

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Sezon başında Galatasaray'a kiralık olarak katılan Victor Osimhen'in ara transfer döneminde takımdan ayrılacağına dair iddialar yer alıyordu.

Sabah'ın haberine göre; sarı-kırmızılılarda mutlu olduğu belirtilen Nijeryalı golcünün, kiralık sözleşmesinde yer alan 6.5 milyon euroluk çıkış opsiyonunu kullanmayacağı kaydedildi.

Manchester United'ın da ilgilendiği Osimhen'in, bu sezonu Galatasaray'da tamamlamak istediğini Napoli'ye ilettiği belirtildi.

15 MAÇTA 12 GOL 5 ASİST

Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 15 resmi maça çıkan 26 yaşındaki golcü, 12 gol atıp, 5 asistlik skor katkısı verdi.

OSIMHEN KİMDİR?

Victor Osimhen, 29 Aralık 1998'de Nijerya'nın Lagos şehrinde doğmuş, forvet mevkiinde oynayan bir Nijeryalı profesyonel futbolcudur. Kariyerine Ultimate Strikers FC Deba'nın altyapısında başlamış ve ardından sırasıyla Wolfsburg, Charleroi, Lille ve Napoli gibi kulüplerde forma giymiştir.

2024-2025 sezonunda Galatasaray'a kiralık olarak transfer olmuştur. Osimhen, Napoli'de oynadığı dönemde gösterdiği performansla dikkat çekmiş ve 2022-2023 sezonunda Serie A'da 26 gol atarak gol kralı olmuştur. Ayrıca 2023 yılında Afrika'da yılın futbolcusu seçilmiş ve Ballon d'Or'da sekizinci sırada yer almıştır.

Victor Osimhen'in piyasa değeri konusunda farklı kaynaklar farklı rakamlar veriyor. Genel olarak, Galatasaray'a transfer olduktan sonra piyasa değerinin 100 milyon euro olduğu belirtilmişti. Ancak, daha sonra Transfermarkt tarafından güncellenen verilere göre, piyasa değeri 75 milyon euroya düşmüştür.