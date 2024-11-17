Victor Osimhen'den itiraf! Bu kadar ilgi beklemiyordum

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Yaz transfer döneminin son günlerinde İtalya Serie A ekibi Napoli'den ayrılan ve kiralık olarak Galatasaray'a katılan Victor Osimhen, önemli açıklamalara imza attı.

Gösterdiği başarılı performansla kısa süre içerisinde Galatasaraylı futbolseverlerin sevgilisi haline gelen yıldız isim, katıldığı bir YouTube kanalında sarı-kırmızılılar ile ilgili konuştu.

"GALATASARAY'DA GÖRDÜĞÜM SEVGİ BEKLEMEDİĞİM KADAR ETKİLEYİCİYDİ"

Osimhen, Galatasaray'da gördüğü ilgi hakkında "Bu kadarını beklemiyordum" diyerek bahsederken şunları dedi:

Şu ana kadar İstanbul’da, özellikle Galatasaray’da gördüğüm sevgi beklemediğim kadar etkileyiciydi. Galatasaray gibi büyük bir kulübe gelmek, camianın birbirine ne kadar bağlı olduğunu görmek gerçekten inanılmaz.

"ONLARI MUTLU ETMEYİ ÖNCELİYORUM"

Önceliğinin taraftarları mutlu etmek olduğunu söyleyen 25 yaşındaki oyuncu, şunları dedi:

Beni kabul ettikleri, iyi karşıladıkları için taraftarlara da teşekkür ederim. Bu yüzden sahaya çıktığımda kendi hedeflerimdense onlar için oynamayı, gol atmayı, onları mutlu etmeyi önceliyorum.

9 MAÇA ÇIKTI

Galatasaray'da bu sezon 9 maçta sahaya çıkan 75 milyon euro piyasa değerindeki Nijeryalı golcü, 8 gol attı ve 4 asist yaptı.