Victor Osimhen'den jeneriklik röveşata golü

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Süper Lig’de 9. haftanında maçında Galatasaray, Antalyaspor deplasmanında Mauro Icardi’nin golleriyle Antalyaspor’u 3-0 yenmeyi başardı.

Maça hızlı başlayan Galatasaray, 10. dakika Dries Mertens’in asistiyle Mauro Icardi’nin kafa golüyle skoru 1-0 getirmeyi başardı. Icardi’nin attığı bu gol Mertens’i 2024 yılında en çok asist yapan oyuncu konumuna getirdi.

JAKOBS VE MERT SAKATLANDI

Maç öncesi zeminin kötülüğü haber olmuştu. Galatasaray’da Jakobs, Antalyaspor’da Mert Yılmaz sakatlanarak oyundan çıktı. İlk yarıda başka gol olmayınca ikinci yarı başladı.

ICARDI YENİDEN SAHNEDE

Galatasaray’ın yıldız ismi Mauro Icardi, 52. dakika Yunus Akgün’ün asistinde skoru 2-0 getiren golü attı. Kendisinin ve takımının 2. golü gelmiş oldu.

OSIMHEN ÖNCE OFSAYTA TAKILDI AMA SONRA...

Sarı kırmızılılar’da 78. dakika oyuna İcardi yerine bir başka dünya yıldızı Victor Osimhen oyuna girdi. Oyuna girdikten 1 dakika sonra golü bulan Osimhen ofsayta takıldı ve gol sayılmadı.

Başarılı golcü, uzatma dakikalarında muhteşem bir rövaşata golü atarak skoru 3-0'a getirdi ve maç da bu skorla tamamlandı.

Osimhen'in jeneriklik röveşata dünyada da gündem oldu.

"PUSCAS OLABİLİR..."

Yıldız futbolcu da maç sonu yaptığı açıklamada, "Golüm Puscas Ödülü'ne aday olabilir, çok klas bir goldü. Neden olmasın?" ifadelerini kullandı.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)