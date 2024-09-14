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Victor Osimhen'den Metin Oktay sevinci

Victor Osimhen'den Metin Oktay sevinci Galatasaray'ın yeni transferi Victor Osimhen, ilk başta kendisinin attığını sandığı daha sonrasında ise Abdülkerim Bardakcı'ya yazılan golün ardından sarı-kırmızılıların efsanesi Metin Oktay'ın ikonik selamını yaptı.