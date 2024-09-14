Victor Osimhen'den Metin Oktay sevinci

Galatasaray, Süper Lig'in 5. hafta karşılaşmasında Rizespor ile kozlarını paylaştı.
Bu kritik müsabaka ise sarı-kırmızılıların ev sahipliğinde Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynandı.
OSIMHEN, İLK KEZ OYNADI
Galatasaray’ın yaz transfer döneminde İtalya Serie A ekibi Napoli’den 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen, sarı-kırmızılı formayla ilk maçına çıktı.
Rizespor karşılaşmasına 11’de başlayan 25 yaşındaki Nijeryalı santrfora karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılı taraftarlar yoğun sevgi gösterisinde bulundu.
GOLÜ ABDÜLKERİM ATTI
Dakikalar 25'i gösterdiğinde ise ilginç bir olay yaşandı.
Paslaşılarak kullanılan serbest vuruşun ardından Gabriel Sara sağ iç kulvarsan sol ayağıyla ortayı yaptı, ceza sahası içi hafif sol çaprazında topa yükselen Victor Osimhen'in kafa vuruşunun ardından Abdülkerim Bardakcı'nın sol ayağıyla dokunduğu top yakın köşeden ağlara gitti.
(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)
OSIMHEN, METİN OKTAY SELAMI VERDİ
Osimhen, yaşanılan bu an sonrasında ise golü kendisinin attığını sanarak büyük bir sevinç yaşadı.
Mutluluğu sarı-kırmızılı taraftarlar ile yaşayan 100 milyon euro piyasa değerindeki golcü isim, Galatasaray'ın efsanesi Metin Oktay'ın ikonik selamıyla golünü kutladı.
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