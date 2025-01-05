Victor Osimhen'den Osayi Samuel yanıtı

Haber Merkezi

Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, Göztepe maçının ardından Osayi Samuel sorusuna cevap verdi.

Osimhen, Fenerbahçe ile sözleşmesi bitecek vatandaşı Osayi Samuel ile Galatasaray ile ilgili konuşup konuşmadığı yönünde gelen sorunun ardından, "Osayi benim arkadaşım. Konuşuyoruz ama bu konu hakkında değil." yanıtını verdi.

Osimhen'in, Osayi ile transfer için görüşme yaptığı iddia edilmişti.

GOL KRALLIĞI

Osimhen, "Bu sezon gol kralı olacak mısın?" şeklinde gelen sorunun ardından, "Doğrusunu söylemek gerekirse, bunu pek umursamıyorum. Gerçekten umurumda değil. Galatasaray ile bir şeyler kazanmak, gol krallığını kazanmaktan daha önemli olacak." yanıtını verdi.

Golcü futbolcu, Göztepe maçıyla ilgili, "Zor bir maçtı. Rakip bize zor anlar yaşattı. Ama önemlisi çok çalışarak kazandığımız ve bir sonraki maçta da kazanacağımız 3 puan." diye konuştu.

TARAFTARA MESAJI

Taraftara mesajı sorulan Osimhen, "Her zaman söylediğim gibi destekleri için çok teşekkür ederim. Bu bizim için gerçekten çokk önemli. Bize gereken moral desteğini verdiler. Galibiyeti ve 3 puanı hak ettiler." dedi.

Galatasaray'da bu sezon 16 maçta süre bulan Osimhen, 13 gol attı ve 5 asist yaptı.