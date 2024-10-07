Victor Osimhen'den sakatlığıyla ilgili açıklama Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, milli maç arası sonrası forma giyebileceğini söyledi.

Haber Merkezi

Victor Osimhen, Galatasaray'ın son dönemdeki önemli transferlerinden biri olarak gösterilen Nijeryalı futbolcu, sakatlığı sonrası sahalara dönüş tarihi ile ilgili merak edilen sorulara sonunda yanıt verdi.

Alanyaspor maçının ardından stadyumdan ayrılırken Beyaz TV muhabirinin "Ne zaman oynayacaksın?" sorusuna Osimhen, "Milli aradan sonra" diyerek cevap verdi. Bu açıklama, hem Galatasaray taraftarını hem de futbolseverleri heyecanlandırdı.

4 MAÇTA 2 GOL 4 ASİST

25 yaşındaki santrfor, bu sezon Galatasaray forması altında çıktığı 4 maçta gösterdiği performansla takımına büyük katkı sağlamıştı.

Osimhen, bu maçlarda rakip fileleri 2 kez havalandırırken, 4 kez de takım arkadaşlarını golle buluşturdu.