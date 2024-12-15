Victor Osimhen'den sakatlık açıklaması: İyiyim ama oynar mıyım bilmiyorum

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Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, Trabzonspor maçı öncesi sakatlığı ve maçla ilgili görüşlerini paylaştı.

Beyaz TV'ye konuşan Osimhen, kendisine yöneltilen "Bu hafta oynayacak mısın?" sorusuna, "Bence iyiyim ama oynar mıyım bilmiyorum." şeklinde yanıt verdi.

"KAZANMAYA HAZIRIZ"

Maçın zorluğuna dikkat çeken Nijeryalı yıldız, Galatasaray taraftarlarına destekleri için teşekkür ederek, "Taraftarlarımız bizi desteklemeye devam etmeli. Şu ana kadar verdikleri desteğe müteşekkiriz. Bu sezonu kazanmak için her şeyimizi vermeye hazırız. Trabzonspor maçı zor olacak ancak kazanmaya hazırız." dedi.

JELERT: “TRABZONSPOR MAÇINI KAZANACAĞIZ”

Galatasaray'ın bir diğer yıldızı Elias Jelert de maç öncesinde kısa bir değerlendirme yaptı. Taraftarlara olan sevgisini dile getiren Jelert, "Trabzonspor maçı güzel bir maç olacak ve kazanacağız. Taraftarlarımız çok iyi, onları çok seviyorum." ifadelerini kullandı.