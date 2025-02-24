Victor Osimhen'den yabancı hakem kararı

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Galatasaray'ın yıldız ismi Victor Osimhen, Fenerbahçe derbisi öncesi Beyaz TV'den gelen yabancı hakem sorusuna cevap verdi.

Osimhen, "Derbide yabancı hakem (Slavko Vincic) görev alacak ne düşünüyorsun?" şeklinde yöneltilen sorunun ardından, "Herhangi biri görev alabilir. Umurumda değil." yanıtını verdi.

Galatasaray'da bu sezon 25 maçta süre bulan Osimhen, 20 gol attı ve 5 asist yaptı.

GALATASARAY CEPHESİ KARŞIYDI

Galatasaray, Süper Lig'in 25. Haftasında oynanacak Fenerbahçe derbisine yabancı hakem atanması nedeniyle ilk resmi adımı atmış ve Tahkim Kurulu’na itirazda bulunmuştu.

Ayrıca Tahmin Kurulu, Galatasaray'ın itirazını reddetmişti.