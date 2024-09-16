Victor Osimhen'e Chelsea talip olacak! Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike
Haber Merkezi

Galatasaray'ın dünya çapında ses getiren transferi Victor Osimhen, sarı-kırmızılı formayla ilk maçına Süper Lig'in 5. haftasında Rizespor karşılaşması ile çıktı.

Aslan'ın başta Osimhen olmak üzere yeni oyuncuları, performansları ile taraftardan büyük beğeni topladı.

CHELSEA KAPIYI ÇALABİLİR

Duyurulduğu ilk günden itibaren sarı-kırmızılıların gönlüne taht kuran Osimhen ile ilgili yönetimini ve taraftarları telaşlandıracak bir iddia ortaya atıldı.

İddiaya göre; Victor Osimhen'i renklerine bağlamak isteyen Chelsea, ara transfer döneminde Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor.

Napoli'den oyuncunun bonservisini almak isteyen Londra kulübü, Aslan'a da 6 milyon euro teklif edecek.

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Ercan Ertan
Editör