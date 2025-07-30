Victor Osimhen'i getiren Galatasaray’dan transfer rekoru

Galatasaray, uzun süredir kadrosunda tutmak istediği Nijeryalı golcü Victor Osimhen’in bonservisini Napoli'den alarak transferi resmen tamamlıyor. Sarı-kırmızılı kulüp, rekor bonservis bedeliyle gerçekleşecek bu dev transfer için 26 yaşındaki yıldız futbolcuyu bu akşam İstanbul’a getiriyor.

NAPOLİ İLE SIKI PAZARLIK

Geçtiğimiz sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluklarında başrol oynayan Osimhen, yarın sabah sağlık kontrolünden geçecek. Transfer süreci, Galatasaray ile Napoli arasında ödeme planı ve teminat konularında yaşanan pürüzler nedeniyle haftalardır beklemedeydi.

Osimhen’in dün gece sosyal medya hesabından Galatasaray arması ve özel uçak paylaşımları yapması, taraftarlarda büyük bir heyecan yarattı. Sarı-kırmızılılar, 2 Ağustos Cumartesi günü Lazio ile oynanacak maç öncesinde transferi kamuoyuna açıklamayı planlıyor.

GALATASARAY, OSIMHEN İLE TRANSFER REKORU KIRDI

Galatasaray ile Napoli arasında varılan anlaşmaya göre, sarı-kırmızılılar 75 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Bu tutarın 40 milyon euroluk kısmı peşin verilecek, kalan 35 milyon euro ise 2026 sonuna kadar taksitlendirilecek. Ayrıca 5 milyon euroya kadar ulaşabilecek bonuslar ve sonraki satıştan Napoli’ye %10 pay maddesi de anlaşmaya dahil edildi.

Bu rakam, Türkiye’de bir futbolcu için ödenen en yüksek bonservis olarak tarihe geçecek. Osimhen'in Galatasaray’dan yıllık net 16 milyon euro kazanacağı ifade ediliyor.

GALATASARAY'DA PARLAYAN BİR YILDIZ

Transfermarkt verilerine göre şu anki piyasa değeri 70 milyon euro olan Osimhen, geçtiğimiz yaz 120 milyon euro seviyelerine kadar çıkmıştı. Galatasaray formasıyla geçtiğimiz sezon 41 resmi maçta forma giyen Nijeryalı yıldız, 37 gol ve 8 asistlik katkısıyla dikkat çekti. Süper Lig’de 26 gol atan Osimhen, Türkiye Kupası'nda da 5 golle oynadı.

Avrupa sahnesinde ise UEFA Avrupa Ligi’nde 7 maçta 6 gol ve 2 asistle etkili olan Osimhen, toplam 10 Avrupa maçının 3’ünü sakatlık ve ceza nedeniyle kaçırdı.

"İDOLÜM DROGBA" DEMİŞTİ

Lagos doğumlu Osimhen, futbol kariyerinde Didier Drogba’yı kendisine örnek aldığını yıllar önce açıklamıştı. 2015’te U17 Dünya Kupası’nda gösterdiği performansla dikkat çeken Osimhen, o dönem verdiği röportajda “Drogba hem oyuncu hem insan olarak olmak istediğim kişiyi temsil ediyor. Onun gibi kritik gollere imza atmak istiyorum” demişti.

AVRUPA VE MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Futbola Nijerya'daki Ultimate Strikers Academy'de başlayan Osimhen, 2017’de Wolfsburg’a transfer oldu. Almanya’da beklentilerin uzağında kalan genç forvet, Belçika’nın Charleroi takımına kiralandı ve burada 36 maçta 20 golle yeniden çıkış yakaladı. Performansıyla dikkat çeken Osimhen, önce Lille’e ardından Napoli’ye transfer oldu.

Napoli'de geçirdiği dört sezonda 133 maçta 76 gol atan ve 2022-2023’te Serie A şampiyonluğu yaşayan Osimhen, Inter maçında yaşadığı kafa travması sonrası hâlâ maske ile mücadele ediyor.

Nijerya Millî Takımı formasıyla da başarılı bir grafik çizen Osimhen, 40 maçta 26 gol kaydetti.