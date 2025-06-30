Victor Osimhen'in kararsızlığı Napoli'yi sinirlendirdi: Artık karar ver...

Galatasaray'da yeni sezon için geri sayıma geçilirken sarı-kırmızılılar, Victor Osimhen ve kaleci konusunu kısa süre içerisinde çözüme kavuşturmak istiyor.

Bugün itibarıyla Galatasaray ile kiralık sözleşmesi sona eren Osimhen'in artık sarı-kırmızılılarla hiçbir bağı kalmadı ve Napoli'ye döndü.

Napoli Kulübü, geçen sezon Galatasaray'a kiraladığı Victor Osimhen'i, 15 Temmuz'da başlayacak yeni sezon hazırlık kampına davet etti.

NAPOLI KAMPA DAVET ETTİ

İtalyan ekibinin formasını giymek istemeyen Osimhen, yakın zamanda hiçbir kulübe "Evet" demezse Napoli'nin hazırlık kampına katılacak.

Osimhen'i bonservisiyle kadrosuna katmak isteyen sarı-kırmızılılar, yıldız golcüden cumartesi gününe kadar cevap almayı umuyor.

İtalya dışındaki kulüpler için serbest kalma bedeli 75 milyon euro olan Osimhen'e, Galatasaray yılda 23 milyon euro, Al-Hilal 45 milyon euro teklif etmişti.

KULÜPLER VERECEĞİ KARARI BEKLİYOR

Victor Osimhen'in futbol dünyasının merakla beklediği kararını bu hafta içinde vermesi bekleniyor.

Bir diğer yandan Galatasaray'ın günlerdir karar vermesini beklediği Victor Osimhen için İtalya'dan ilginç bir iddia geldi.

Teklifleri bekleten ve tatilini sürdüren Nijeryalı oyuncunun tutumu, bonservisine sahip Napoli cephesinde de tepkiye neden oldu.

NAPOLI'NİN SABRI TAŞTI

La Repubblica'nın haberine göre; Napoli, Osimhen'in bu davranışını değiştirmemesi durumunda futbolcuyu kadro dışı bırakmayı düşünüyor.

Yıldız golcünün herhangi bir kulübe satılmaması ve kadro dışı bırakılması halinde 1 yıl futboldan uzak kalacağı kaydedildi.