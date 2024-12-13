Victor Osimhen'in Trabzonspor maçında oynama ihtimali bulunuyor

Haber Merkezi

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Malmö ile deplasmanda 2-2 berabere kalan ve son 2 maç öncesinde play-off turunu garantileyen Galatasaray'a sevindirici bir haber geldi.

Sivasspor'la oynanan lig maçının ikinci yarısında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkan Malmö karşısında da bu nedenle forma giyemeyen Victor Osimhen ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

TRABZONSPOR MAÇINDA OYNAMA İHTİMALİ VAR

Sports Digitale'nin haberine göre; Trabzonspor maçı öncesinde Victor Osimhen denenecek. Oynama ihtimali var. Ağrıları azaldı.

GALATASARAY, TRABZONSPOR'U KONUK EDİYOR

Galatasaray, Süper Lig'in 16. haftasında 16 Aralık Pazartesi akşamı saat 21.00'de Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Trabzonspor'u konuk edecek.

PİYASA DEĞERİ 75 MİLYON EURO

Sezon başında İtalya Serie A ekibi Napoli'den kiralanan 25 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'da 13 maça çıktı.

75 milyon euro piyasa değeri bulunan Nijeryalı forvet, bu karşılaşmalarda 10 gol ve 5 asistle mücadele etti.