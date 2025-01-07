Victor Osimhen'in yeğeni Galatasaray altyapısında idmanlara çıkıyor

Haber Merkezi

Galatasaray'ın sezon başında sürpriz bir şekilde kiralık olarak transfer ettiği Victor Osimhen, bu kez sarı-kırmızılılara transfer tavsiyesinde bulundu.

Milliyet'in haberine göre; Osimhen'in yeğeni, Galatasaray U17 takımıyla Florya'da idmana çıkmaya başladı.

OSIMHEN KEFİL OLDU

Osimhen, kendisi gibi forvet bölgesinde oynayan genç isim için Galatasaray'a kefil oldu.

Osimhen'in, yeğeni için Galatasaray yönetimine "Çok yetenekli, sakın kaçırmayın. Benden daha iyi olmasını bekliyorum." dediği haber detayında yer aldı.