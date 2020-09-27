Vida performansıyla hayal kırıklığı yarattı

4-1'lik Konyaspor mağlubiyetinde defanstaki hatalar dikkat çekerken Domagoj Vida da performansıyla vasatın altında kalan isimler arasında yer aldı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 3. haftasında Konyaspor'a deplasmanda 4-1'lik skorla mağlup oldu.

VIDA HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

Siyah-beyazlıların deneyimli savunmacısı Domagoj Vida ise performansıyla taraftarlara adeta saç baş yoldurttu.

Yenilen 4 golde de hatası bulunan Hırvat stoper siyah-beyazlı takımın en kötü oyuncularından biri olarak dikkat çekti.

Vida'nın adı sık sık Avrupa'dan takımlarla anılıyor.