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    Vida performansıyla hayal kırıklığı yarattı

    4-1'lik Konyaspor mağlubiyetinde defanstaki hatalar dikkat çekerken Domagoj Vida da performansıyla vasatın altında kalan isimler arasında yer aldı.
    • Haber Merkezi
    • 27.09.2020 - 18:22
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    Vida performansıyla hayal kırıklığı yarattı

    Beşiktaş, Süper Lig'in 3. haftasında Konyaspor'a deplasmanda 4-1'lik skorla mağlup oldu.

    VIDA HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

    Siyah-beyazlıların deneyimli savunmacısı Domagoj Vida ise performansıyla taraftarlara adeta saç baş yoldurttu.

    Yenilen 4 golde de hatası bulunan Hırvat stoper siyah-beyazlı takımın en kötü oyuncularından biri olarak dikkat çekti.

    Vida'nın adı sık sık Avrupa'dan takımlarla anılıyor.

    Vida performansıyla hayal kırıklığı yarattı #1

    Vida performansıyla hayal kırıklığı yarattı #2

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