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- Vida performansıyla hayal kırıklığı yarattı
Vida performansıyla hayal kırıklığı yarattı
4-1'lik Konyaspor mağlubiyetinde defanstaki hatalar dikkat çekerken Domagoj Vida da performansıyla vasatın altında kalan isimler arasında yer aldı.
- Haber Merkezi
- 27.09.2020 - 18:22
Beşiktaş, Süper Lig'in 3. haftasında Konyaspor'a deplasmanda 4-1'lik skorla mağlup oldu.
VIDA HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI
Siyah-beyazlıların deneyimli savunmacısı Domagoj Vida ise performansıyla taraftarlara adeta saç baş yoldurttu.
Yenilen 4 golde de hatası bulunan Hırvat stoper siyah-beyazlı takımın en kötü oyuncularından biri olarak dikkat çekti.
Vida'nın adı sık sık Avrupa'dan takımlarla anılıyor.