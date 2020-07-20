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- Vida'dan Gökhan Gönül'e: Bizimle kal
Vida'dan Gökhan Gönül'e: Bizimle kal
Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Gökhan Gönül'ün geleceği belirsizliğini korurken, tecrübeli oyuncuya, takım arkadaşı Domagoj Vida'dan bir çağrı geldi.
- Haber Merkezi
- 20.07.2020 - 13:55
Beşiktaş, Süper Lig'in 33. haftasında dün akşam Fenerbahçe'yi konuk etti. Siyah-beyazlıların 2-1'lık üstünlüğüyle sona eren karşılaşmada goller ise Domagoj Vida ve Gökhan Gönül'den geldi.
Mücadelenin ardından bugün Instagram hesabından bir paylaşım yapan Hırvat stoper, Gökhan Gönül'e sözleşme mesajı gönderdi.
''BİZİMLE KAL''
Beşiktaş'la sözleşmesi sezon sonunda sona eren ve takımdan ayrılıp ayrılmayacağı hanüz netleşmeyen sağ bek oyuncusu için, Vida'dan paylaşım geldi.
31 yaşındaki savunmacı yaptığı hikaye paylaşımında, tecrübeli futbolcuya ''Bizimle kal'' dedi.