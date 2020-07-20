Vida'dan Gökhan Gönül'e: Bizimle kal

Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Gökhan Gönül'ün geleceği belirsizliğini korurken, tecrübeli oyuncuya, takım arkadaşı Domagoj Vida'dan bir çağrı geldi.