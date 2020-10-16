Vida'nın menajeri: Everton'la ilgili beni arıyorlar

Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Domagoj Vida'nın Türkiye temsilcisi Uğur Avadan, Hırvat stoperin geleceğiyle ilgili net açıklamalarda bulundu.

Domagoj Vida'nın Türk temsilcisi Uğur Avadan, Hırvat futbolcu için kendisini İngiltere'den arayanların olduğunu söyledi.



Hırvat savunmacı hakkında Radyospor'a konuşan Uğur Avadan, "Vida, Konyaspor'da maçında şanssızdı. 2 buçuk yıllık Türkiye macerasında böyle bir maç yok. Milli takımından döndükten sonra yine Beşiktaş'a maksimum katkı vermek için çalışacak." dedi.

"EVERTON İÇİN ÇOK SAYIDA KİŞİ ARADI "

Uğur Avadan, "Everton'la ilgili çok fazla kişi beni aradı. Vida'yı sordular; ama önce Beşiktaş'la konuşmak zorundalar. Resmiyete dökülmedi. Ama Vida için İngiltere'den çok sayıda kişi aradı. Geldiğinden bu yana hep transfer haberlerinin konusu oluyor. Hırvatistan milli takımında oynadığ ve popüler olduğu için bu haberler çıkar. Önemli olan gerçekler. Vida, Beşiktaş'ta kalmayı istedi." şeklinde konuştu.



Vida'nın ücretinde indirim konusunun henüz konuşulmadığını belirten Avadan, "Transfer dönemi henüz bitti. Beşiktaş'nın talebi doğrultusunda sanırım oturulup, konuşulur." dedi.

"YÜZDE 80 GİDER "

Teknik direktör Ulvi Güveneroğlu ise Vida'nın kafa olarak Beşiktaş'tan ayrıldığını söyledi: "Vida artık bu problemlerle uğraşmak istemiyor artık. Bir futbolcunun saha dışı olaylarla uğraşması saha içi peformansını çok etkiliyor. Bence Vida, transferin açık olduğu ülkelere bu dönem içerisinde gider. Yüzde 80 oranında takımdan ayrılacak." diye konuştu.