Euro
9.6725
0.69%
Dolar
8.0578
0.63%
Altın
460.49
1.36%
Borsa
1.408
0.03%
Bitcoin
458.671
-7.07%
EXEN Coin
28.21
0.28%
14ºC
İstanbul
Çok bulutlu 14 C
    Vincent Aboubakar antrenmanlara döndü

    Vincent Aboubakar antrenmanlara döndü

    Beşiktaş'ın golcüsü Vincent Aboubakar sakatlığını tamamen atlatarak takımla birlikte idmanlara başladı.
    • Haber Merkezi
    • 18.04.2021 - 15:42
    • Güncelleme : 18.04.2021 - 16:27
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Süper Lig'in 36. haftasında Sivasspor deplasmanına konuk olacak olan Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar sevinci yaşanıyor.

    SİVAS MAÇINDA SAHADA

    Bu sezon Larin'le birlikte takımın en golcü futbolcusu olan Kamerunlu golcü 3 haftalık sakatlığının ardından antrenmana çıktı.

    Takımla birlikte çalışmalara başlayan 29 yaşındaki santrfor şans verilmesi halinde Sivasspor karşılaşmasında forma giyebilecek.

    Golcü futbolcu bu sezon 28 maçta 16 gol 5 asistlik performans sergiledi.

    Vincent Aboubakar antrenmanlara döndü #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir