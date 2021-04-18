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Vincent Aboubakar antrenmanlara döndü
Beşiktaş'ın golcüsü Vincent Aboubakar sakatlığını tamamen atlatarak takımla birlikte idmanlara başladı.
- Haber Merkezi
- 18.04.2021 - 15:42
- Güncelleme : 18.04.2021 - 16:27
Süper Lig'in 36. haftasında Sivasspor deplasmanına konuk olacak olan Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar sevinci yaşanıyor.
SİVAS MAÇINDA SAHADA
Bu sezon Larin'le birlikte takımın en golcü futbolcusu olan Kamerunlu golcü 3 haftalık sakatlığının ardından antrenmana çıktı.
Takımla birlikte çalışmalara başlayan 29 yaşındaki santrfor şans verilmesi halinde Sivasspor karşılaşmasında forma giyebilecek.
Golcü futbolcu bu sezon 28 maçta 16 gol 5 asistlik performans sergiledi.