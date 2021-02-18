Vincent Aboubakar baba oldu

Beşiktaş Kulübü, Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar'ın eşinin bir erkek bebek dünyaya getirdiğini duyurdu.

Yıllar sonra Beşiktaş'a dönen ve attığı gollerle takımının yakaladığı başarıda büyük pay sahibi olan Vincent Aboubakar'ın mutlu günü...

Siyah-beyazlı kulüp, Kamerunlu golcünün baba olduğunu duyurdu.

ADI CHRISTIAN AKSEL

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Vincent Aboubakar'ın eşi, Portekiz'de bir erkek bebek dünyaya getirdi. Aboubakar çifti bebeklerine Christian Aksel ismini verdi. Aboubakar ile eşini tebrik eder, Christian Aksel bebeğe sağlıklı ve mutlu bir ömür dileriz." denildi.