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Vincent Aboubakar: Beşiktaş her zaman kalbimde farklı bir yeri olan takım

Vincent Aboubakar: Beşiktaş her zaman kalbimde farklı bir yeri olan takım Hataysporlu Vincent Aboubakar, 1-1 biten Beşiktaş maçının ardından "Beşiktaş'a ilk defa rakip oldum. Biraz tuhaf ve değişik bir histi. Beşiktaş her zaman kalbimde farklı bir yeri olan takım" ifadelerini kullandı.