Vincent Aboubakar: Beşiktaş her zaman kalbimde farklı bir yeri olan takım
Haber Merkezi

Hataysporlu Vincent Aboubakar, 1-1 biten Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"1 PUANIN KÖTÜ OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Maçı değerlendiren Aboubakar, şunları dedi:

Kazanmayı diliyorduk ama 1 puan aldık. Bu puan ligdeki yolumuzda bir adım olarak yarayacaktır. Beşiktaş'taki arkadaşlarımı görmek, duygu dolu anlara sebebiyet verdi. Bu maçtan 1 puanının kötü olmadığını düşünüyorum.

"BEŞİKTAŞ'A İLK DEFA RAKİP OLDUM"

Beşiktaş ile karşılaşmasına değinen Aboubakar, şu ifadeleri kullandı:

Beşiktaş'a ilk defa rakip oldum. Biraz tuhaf ve değişik bir histi. Hepsi arkadaşlarım, hepsiyle çok iyi ilişkilerim vardı. Beşiktaş her zaman kalbimde farklı bir yeri olan takım.

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Emre Çalışkan
Editor