Vincent Aboubakar: Beşiktaş her zaman kalbimde farklı bir yeri olan takım

Haber Merkezi
Hataysporlu Vincent Aboubakar, 1-1 biten Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu.
"1 PUANIN KÖTÜ OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"
Maçı değerlendiren Aboubakar, şunları dedi:
Kazanmayı diliyorduk ama 1 puan aldık. Bu puan ligdeki yolumuzda bir adım olarak yarayacaktır. Beşiktaş'taki arkadaşlarımı görmek, duygu dolu anlara sebebiyet verdi. Bu maçtan 1 puanının kötü olmadığını düşünüyorum.
"BEŞİKTAŞ'A İLK DEFA RAKİP OLDUM"
Beşiktaş ile karşılaşmasına değinen Aboubakar, şu ifadeleri kullandı:
Beşiktaş'a ilk defa rakip oldum. Biraz tuhaf ve değişik bir histi. Hepsi arkadaşlarım, hepsiyle çok iyi ilişkilerim vardı. Beşiktaş her zaman kalbimde farklı bir yeri olan takım.
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