Vincent Aboubakar, Beşiktaş tarihine geçti Beşiktaş'ın Kamerunlu yıldızı Vincent Aboubakar, Konyaspor karşısında ağları havalandırmasının ardından siyah-beyazlı formayla en fazla gol atan ikinci yabancı oyuncu oldu.

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Süper Lig 7. hafta maçında Beşiktaş, deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya geldi.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan maçı Beşiktaş 2-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren goller 45+1. dakikada Uğurcan Yazğılı(k.k.) ve 63. dakikada Vincent Aboubakar'dan geldi.

Şık bir gol attı

Mücadeleye siyah-beyazlı takımın başında kaptan olarak çıkan Vincent Aboubakar, şık bir gole imza attı.

Sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında Ghezzal'dan pası alan Aboubakar, ceza alanı sağ çaprazında rakiplerinden müthiş sıyrıldı ve sol ayağıyla uzak köşeye çok şık vurarak golünü buldu.

En golcü ikinci yabancı

31 yaşındaki isim bu golüyle birlikte tarihe geçmeyi başardı.

Beşiktaş'taki 3. dönemini yaşayan Aboubakar, gol sayısını 43'e çıkardı ve 42 gollü Filip Holsoko'yu geçerek 2. sıraya yükseldi.

Siyah-beyazlı takımın en çok gol atan yabancı oyuncusu unvanı ise 57 golle Bobo'da bulunuyor.