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    Vincent Aboubakar: Beşiktaş'ı uçuracağım

    Vincent Aboubakar: Beşiktaş'ı uçuracağım

    Beşiktaş'ın deneyimli santrforu Vincent Aboubakar Denizlispor maçı öncesinde iddialı açıklamalarda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 24.10.2020 - 16:30
    • Güncelleme : 24.10.2020 - 17:23
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    Golcü transferinde uzun süre beklediği fırsatı bulamayan ardından eski futbolcusu Vincent Aboubakar'da karar kılan Beşiktaş'ta takımın en önemli gol silahı olarak da Kamerunlu futbolcu görülüyor.

    4-1 kaybedilen Konyaspor ve 1-0 yenildikleri Gençlerbirliği maçı olmak üzere bu sezon 2 karşılaşmada forma giyen 28 yaşındaki santrfor, Denizlispor karşısında gol siftahı yapmak istediğini kaydetti.

    Vincent Aboubakar: Beşiktaş ı uçuracağım #1

    "KARTAL'I UÇURACAĞIM"

    Aboubakar, "Benden beklentilerin farkındayım. Taraftarımız rahat olsun. Yüzde yüz hazır olduğumda Kartal'ı uçuracağım" şeklinde konuştu.

    Şu ana kadar siyah-beyazlı formayla 2 resmi maça çıkan Aboubakar performansıyla dikkat çekse de henüz fileleri havalandıramadı.

    Vincent Aboubakar: Beşiktaş ı uçuracağım #2

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