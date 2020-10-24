Vincent Aboubakar: Beşiktaş'ı uçuracağım

Beşiktaş'ın deneyimli santrforu Vincent Aboubakar Denizlispor maçı öncesinde iddialı açıklamalarda bulundu.

Golcü transferinde uzun süre beklediği fırsatı bulamayan ardından eski futbolcusu Vincent Aboubakar'da karar kılan Beşiktaş'ta takımın en önemli gol silahı olarak da Kamerunlu futbolcu görülüyor.

4-1 kaybedilen Konyaspor ve 1-0 yenildikleri Gençlerbirliği maçı olmak üzere bu sezon 2 karşılaşmada forma giyen 28 yaşındaki santrfor, Denizlispor karşısında gol siftahı yapmak istediğini kaydetti.

"KARTAL'I UÇURACAĞIM"

Aboubakar, "Benden beklentilerin farkındayım. Taraftarımız rahat olsun. Yüzde yüz hazır olduğumda Kartal'ı uçuracağım" şeklinde konuştu.

Şu ana kadar siyah-beyazlı formayla 2 resmi maça çıkan Aboubakar performansıyla dikkat çekse de henüz fileleri havalandıramadı.