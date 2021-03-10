Vincent Aboubakar: Burası benim evim

Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Vincent Aboubakar, siyah-beyazlı taraftarların oyuncusunu gerçekten sevdiğini ve bunu diğer liglerde göremediğini söyledi.

Aboubakar, Beşiktaş dergisinin mart sayısı için bir röportaj verdi.

"Burası benim evim. Bu evi tanıyorum." diyen Kamerunlu golcü, daha önce oynadığı takımlarda görmediği atmosferi Beşiktaş'ta gördüğünü söyledi.

"DİĞER LİGLERDE BUNU GÖRMEDİM"

Aboubakar, "Portekiz ve Fransa’da oynadım ama oralarda görmediğim şey şu ki; buradaki taraftar oyuncusunu gerçekten seviyor. Yüreğine basıyor. Bu çok özel bir şey. Ve yürekli oyuncuyu seviyorlar. Oynadığım diğer liglerde bunu görmedim." şeklinde görüş belirtti.

Takımın performansına değinen Aboubakar, "Çok iyi oyuncularımız var. Yürekli oynayan oyuncular. Hepimiz kazanmak istiyoruz. Bu siyah beyaz formayı terimizle ıslatmak istiyoruz ve sahaya karakter koyuyoruz." görüşlerine yer verdi.

"TARAFTAR HER ZAMAN ARKAMIZDA"

Koronavirüs salgını sonrası maçların taraftarsız oynanmasına değinen Aboubakar, şunları kaydetti:

"Taraftarın olmaması, saha içindeki oyun açısından duygusal bir erozyondur. Fakat taraftarımızı tanıyan oyuncular biliyor ki onlar her zaman bizim arkamızda. Bu seneyi iyi bitirmemiz lazım. Burada büyük bir paylaşım sergilememiz lazım. Güvenlik görevlilerimizden sağlık ekibine, mutfak ekibinden profesyonel idarecilerimize... Bu paylaşma ruhunu kendi içimizde yaymamız lazım."

Güçlü bir aileden geldiğini aktaran Aboubakar, "Karakterli ve yürekli bir aileden geliyorum. Annem benimle değil artık ama ona teşekkür etmek, şükran duyduğumu ifade etmek isterim. Annem ve babam bu aileyi büyüttüler, ailenin birliği ve beraberliği için bize enerji verdiler." değerlendirmesinde bulundu.