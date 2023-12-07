Vincent Aboubakar, Fenerbahçe'ye attığı gollerle dikkat çekiyor! Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Vincent Aboubakar, siyah-beyazlı formayla ligde Fenerbahçe'ye karşı oynadığı 5 maçta 4 kez gol sevinci yaşadı.

İHA

Beşiktaş, Süper Lig'in 15. haftasında 9 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak mücadelede Fenerbahçe'yi konuk edecek.

37'şer puanla zirveyi paylaşan Fenerbahçe ve Galatasaray ile arasındaki 11 puanlık farkı eritmek için rakibi karşısında mutlak galibiyet hedefleyen siyah-beyazlılarda sakatlar can sıkıyor.

Son haftalarda sakatlardan dolayı kadro kurmakta zorlanan Teknik Direktör Rıza Çalımbay, Fenerbahçe karşısında hücum hattına ve özellikle de gol futbolcusu Aboubakar'a güveniyor.

Fenerbahçe'ye 5 maçta 4 gol

Kamerunlu futbolcu, 2016-2017 ve 2020-2021 sezonlarında 2'şer, 2022-2023 sezonunda da 2 olmak üzere toplam 5 kez sarı-lacivertli takıma karşı forma giydi.

31 yaşındaki futbolcu, bu mücadelelerde 4 kez de fileleri havalandırmayı başardı.

Aboubakar, 2016-2017 sezonunun 30. haftasında Beşiktaş'ın ev sahipliğinde 1-1 berabere sona eren maçta 1, 2020-2021'de siyah-beyazlıların deplasmanda 4-3 kazandığı karşılaşmada 2 ve son olarak da yine Kadıköy'de takımının 4-2 galip geldiği müsabakada da 1 gol kaydetti.

Beşiktaş, Vincent Aboubakar'ın forma giydiği bu maçlarda 2 galibiyet, 3 beraberlik alırken, yenilgi yaşamadı.

Bu sezon 11 gol kaydetti

Tecrübeli futbolcu, bu sezon ise 11'i Süper Lig, 10'u da UEFA Avrupa Konferans Ligi eleme ve grup aşaması olmak üzere toplam 21 maçta 11 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)