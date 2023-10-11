Vincent Aboubakar formunun sırrını açıkladı Beşiktaş ile sezona müthiş bir başlangıç yapan Vincent Aboubakar, açıklamalarda bulunurken başarısının sırrına ilişkin görüşlerini de paylaştı.

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Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Vincent Aboubakar, bu sezon da kaldığı yerden devam ediyor.

Kartal'ın yıldızı Aboubakar, formunun sırrını açıkladı. 31 yaşındaki golcü, Canal+'ya yaptığı açıklamada nasıl çalıştığını anlattı.

"Takım idmanları dışında bireysel de çalışıyorum"

Kamerunlu oyuncu şöyle konuştu: