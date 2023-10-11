Vincent Aboubakar formunun sırrını açıkladı

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Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Vincent Aboubakar, bu sezon da kaldığı yerden devam ediyor.
Kartal'ın yıldızı Aboubakar, formunun sırrını açıkladı. 31 yaşındaki golcü, Canal+'ya yaptığı açıklamada nasıl çalıştığını anlattı.
"Takım idmanları dışında bireysel de çalışıyorum"
Kamerunlu oyuncu şöyle konuştu:
Takım antrenmanları dışında kişisel antrenörümle de çalışıyorum. Bazen sabahları evden çıktıktan sonra onunla antrenman yapıyoruz. Bir seans. Değişiyor. Akşamları takım arkadaşlarımla antrenman yapıyorum. Sabah olduğunda ise tam tersi. Teknik, kontrol ve tamamlama hareketlerine ağırlık veriyoruz. Özellikle maç günü fizik kondisyonuma dikkat ediyorum.
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