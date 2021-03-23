Vincent Aboubakar: Hepinizden özür dilerim

Fenerbahçe derbisinde net fırsatları gole çeviremeyen Aboubakar, 1-1 biten maç sonrası takımdan arkadaşlarından özür diledi.

Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayan Beşiktaş, rakibiyle 1-1 berabere kalmıştı.

Bu karşılaşmada net fırsatlardan yararlanamayan Aboubakar'ın oldukça üzgün olduğu öğrenildi.

"TÜM TAKIMDAN ÖZÜR DİLİYORUM"

Kamerunlu golcünün maç sonrası, "Derbide çok önemli gol fırsatlarını kaçırdım. Belki daha farklı kazanacağımız maçta puan kaybettik. Tüm takımdan özür diliyorum. Daha çok çalışarak bunu telafi edeceğim. Bu kaybı telafi edeceğiz." dediği öğrenildi.

ALTAY BAYINDIR'I GEÇEMEDİ

Rakip kaleye gönderdiği 5 şutun 4'ünde isabet bulan tecrübeli futbolcu, özellikle ikinci yarının son bölümünde eline geçen fırsatları iyi değerlendiremedi.

Fenerbahçe file bekçisi Altay Bayındır'ın sezonun en iyi performanslarından birini sergilemesi sonrasında mücadeleyi gol atamadan tamamlayan 29 yaşındaki futbolcu, 31. hafta sonunda 15 golde kaldı.

Bu sezon krallık yarışında da iddialı konumda bulunan Aboubakar, bu alanda Hataysporlu Aaron Boupendza'nın 3 gol gerisinde ikinci sırada yer alıyor.