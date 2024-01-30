Vincent Aboubakar, İstanbul'a döndü! Trabzonspor maçında oynamak istiyor

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Beşiktaş'ta gözler, Fenerbahçe maçı sonrası kadro dışı bırakılan Vincent Aboubakar'a çevrildi.
Afrika Kupası'nda Nijerya'ya 2-0 yenilerek kupanın dışında kalan Kamerun Milli Takımı'nın kaptanı Aboubakar, bugün İstanbul'a geldi ve teknik direktör Fernando Santos ile bir görüşme yaptı.
Avrupa'dan istediği teklifleri alamayan, Brezilya'dan gelen teklifleri ise beğenmeyen Aboubakar'ın, Santos'a kalmak istediğini ve Beşiktaş'a faydalı olmak istediğini söylediği belirtildi.
Santos izin verirse kadroya dönecek
Santos'dan vize çıkması durumunda Kamerunlu forvet, Trabzonspor derbisinde ilk 11'de sahaya çıkabilir.
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