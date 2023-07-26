Vincent Aboubakar: İyi bir başlangıçla, hedeflerimize ilerlemek istiyoruz Beşiktaş'ta forma giyen Vincent Aboubakar, Tiran maçı hakkında yorumlarda bulunarak, "Maçı kazanıp sezona iyi bir başlangıç yapmak ve hedeflerimize ilerlemek istiyoruz." dedi.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Tirana ile karşılaşacak Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar açıklamalarda bulundu.

"İyi bir başlangıç yapmak ve hedeflerimize ilerlemek istiyoruz"

Sezonun ilk resmi maçını kazanıp iyi bir başlangıç yapmak istediklerini belirten Vincent Aboubakar, "İyi bir hazırlık kampı geçirdik. Kimse ciddi bir sakatlık yaşamadı. Yarın çok önemli bir mücadele. Futbolda küçük ve büyük takım kalmadı artık. Maçı kazanıp sezona iyi bir başlangıç yapmak ve hedeflerimize ilerlemek istiyoruz." dedi.

"Kazanmak için savaşacağız"

Karşılaşmayla ilgili ve Konferans Ligi hedefiyle ilgili soruya ise Aboubakar, "Beşiktaş her zaman kazanma ruhuna sahip olan bir takım. Şampiyonlar Ligi'nde de oynadım Beşiktaş'la. İyi sonuçlar aldık. Kazanmak için savaşacağız. İlk maç çok önemli. Adım adım ilerleyeceğiz." yanıtını verdi.

"İyi bir kamp dönemi geçirdik"

İyi bir kamp dönemi geçirdiklerini aktaran Abobuakar, "Çok iyi hissediyorum kendimi. Futbol kolektif bir oyun. Tüm takım arkadaşlarımın hazır olduğunu biliyorum. İyi bir kamp dönemi geçirdik. İyi bir galibiyetle başlayıp elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

