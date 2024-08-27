Vincent Aboubakar kalmak istese de yönetim kararlı Beşiktaş, takımdan ayrılmak istemeyen Vincent Aboubakar ile yollarını ayırma konusunda kararlı.

Haber Merkezi

Beşiktaş yönetimi, 32 yaşındaki Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar ile yollarını ayırmayı planlıyor.

Yönetim, bu ayrılık kararını Aboubakar'a iletmiş olmasına rağmen, deneyimli oyuncu Beşiktaş'tan ayrılmayı kabul etmiyor.

Gelen tekliflere rağmen Beşiktaş'ta kalmakta ısrar eden Aboubakar, kontratında yer alan ücreti almaya kararlı.

YÖNETİMİN KARARLI TUTUMU

Her ne kadar Aboubakar, Beşiktaş'ta kalmak konusunda direnç gösterse de siyah-beyazlı yönetim, yollarını ayırmakta kararlı.

Aboubakar'ın Beşiktaş ile olan sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor. Beşiktaş yönetimi, bu süreci nasıl yöneteceğini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.