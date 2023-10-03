Vincent Aboubakar, rekor peşinde Metin Tekin ve Bobo'nun izinden giden Aboubakar, Beşiktaş için gol rekorlarına doğru ilerliyor.

ensonhaber.com

Beşiktaş'ın inişli çıkışlı sezonunda Vincent Aboubakar farkı net şekilde görülüyor.

Krizden çıkılan Konyaspor maçının skorunu belirleyen golü atan Aboubakar'ın sezon istatistiği 14 maçta 8 gol-3 asiste geldi.

Süper Lig'de üç kez ağları sarssa da üç maçlık seri yaparak yavaş yavaş kendini bulmaya başladığını gösterdi. Kamerunlu futbolcu, üçüncü dönemini yaşadığı Beşiktaş'ın efsane golcüleri arasına adını yazdırmak için artık geri sayımda.

Metin Tekin, Bobo ve Oktay...

Vincent Aboubakar, 97 maça çıkıp 56 gol-14 asiste ulaştığı Beşiktaş'ın tarihindeki en golcü ilk 10 futbolcu arasına girebilir, ligdeki en skorer yabancı futbolcu olabilir ve Avrupa kupalarındaki kulüp rekorunu kırabilir.

Lig tarihindeki en golcü 11'inci futbolcu olan Kamerunlu ile Metin Tekin arasında 8 gol var. Lig tarihindeki en golcü yapancı olmak için de Bobo'nun 57 golünü geçmek zorunda.

Avrupa'daki 14 gollük rekoru kırmak için ise Cenk Tosun ile yarışacak.