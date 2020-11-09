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    Vincent Aboubakar sadece 1 gol atabildi

    Vincent Aboubakar'ın, şu ana kadar oynadığı 5 maçta sadece 1 kez (penaltıdan) fileleri havalandırması, tartışma konusu oldu.
    • AA
    • 09.11.2020 - 13:23
    • Güncelleme : 09.11.2020 - 13:39
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    Vincent Aboubakar sadece 1 gol atabildi

    Süper Lig'de oynadığı 7 maçta 10 puan toplayabilen Beşiktaş'ta Kamerunlu santrfor Vincent Aboubakar, siyah-beyazlı formayla sezona yine tutuk başladı.

    Siyah-beyazlı ekipte 2016-2017 sezonunda kiralık olarak oynayan Aboubakar, söz konusu sezonda olduğu gibi 2020-2021'in ilk maçlarında takımına katkı vermekte zorlandı.

    TEK GOLÜ PENALTIDAN ATTI

    Bu sezon Süper Lig'deki 5 maçta 373 dakika süre alan Kamerunlu golcü, fileleri sadece bir kez havalandırabildi. Bu sezonki ilk gol sevincini Denizlispor maçında yaşayan Aboubakar; Gaziantep FK, Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği ve Konyaspor maçlarını da boş geçti.

    Aboubakar, ligde istediği sonuçları alamayan Beşiktaş'ın kritik haftalardaki başarısı için formunu artırmaya çalışacak.

    Vincent Aboubakar sadece 1 gol atabildi #1

    2016-17 SEZONUNA DA KÖTÜ BAŞLAMIŞTI

    Beşiktaş'ta 2016-2017'de kiralık olarak forma giyen Aboubakar, söz konusu sezona da kötü başlamıştı. Siyah-beyazlı formayla 2016-2017'de görev aldığı ilk 5 maçta gol atmayı başaramayan Aboubakar; lig, Avrupa ve Türkiye Kupası olmak üzere sezonun ilk bölümünü 7 golle tamamlayabilmişti.

    Aboubakar, 2016-2017 sezonun ikinci yarısında ise başka bir görüntüye girmiş ve attığı gollerle taraftarların beğenisini kazanmıştı. Söz konusu sezonun ikinci yarısındaki lig maçlarında fileleri 9 kez havalandıran Aboubakar, Avrupa kupalarında ise 3 defa gol sevinci yaşadı.

    Vincent Aboubakar sadece 1 gol atabildi #2

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