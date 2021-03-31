Vincent Aboubakar sakatlandı

Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Vincent Aboubakar'ın, milli takım kampında sakatlandığı öğrenildi. Kamerunlu golcünün sağlık durumu, yarın yapılacak MR'ın ardından netlik kazanacak.

Beşiktaş'ta milli takımlara giden futbolculardan kötü haberler gelmeye devam ediyor.

Ghezzal ve Hasic'in sakatlıkları, Cenk ve Dorukhan'ın da koronavirüse yakalanmasının ardından, Aboubakar'ın da sakatlık geçirdiği belirtildi.

DURUMU MR'DAN SONRA NETLEŞECEK

Oyuncunun sağlık durumu hakkında bilgi veren TRT Spor muhabiri Tuna Akdemir, "Aboubakar, Kamerun Milli Takımı kampından yarın dönecek. Hafif sakatlık geçirmiş. Kulüp doktorları yarın kontrollerini yapacak ve karar verilecek. Durumu yarın netleşecek. Kasımpaşa maçında var ya da yok demek için erken, yarını beklemek lazım." ifadelerini kullandı.