Vincent Aboubakar: Şenol Güneş, babam gibi Beşiktaş'ın 31 yaşındaki golcüsü Vincent Aboubakar, yeni sezon öncesinde konuştu. Kamerunlu isim, teknik direktör Şenol Güneş hakkında, "Şenol Güneş'le ilgili bir şey söylememe gerek yok. O benim babam gibi" dedi.

Beşiktaş, Süper Lig'de 2023-2024 sezonu öncesinde hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor.

Almanya'da kamp yapan ve gelecek sezon şampiyonluğu hedefleyen siyah-beyazlı takımın yıldız futbolcusu Vincent Aboubakar, açıklamalarda bulundu.

"Cenk Tosun'a tekrar geçmiş olsun diliyorum"

BeIN Sports mikrofonlarına konuşan Kamerunlu golcü, şu ifadeleri kullandı:

Cenk Tosun'a tekrar geçmiş olsun diliyorum. Umarım en iyi şekilde aramıza döner. Cenk büyük bir saygıyı hak eden oyuncu. Rol model bir isim. Kulüpteki profesyonelliğiyle örnek olan biri isim. Beşiktaş kültürünü yansıtan bir oyuncu. Saygı duyuyorum. Cenk'le birlikte daha çok gol atacağız. Rosier ve N'Koudou'yu çok seviyorum. Atiba benim için çok önemli insan. Burada tanıdığım herkes çok iyi. Bu yüzden kendimi şanslı hissediyorum.

"Kaldığımız yerden devam edeceğiz"

Geride kalan sezonu değerlendiren Aboubakar, şunları söyledi:

Sezonun ortasında geldim. Geldiğimden bu yana iyi işler yaptığımızı düşünüyorum. Kupalar kazanmak istedik ama olmadı. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Bize çok büyük destek oldular. Takım arkadaşlarımla son haftalarda iyi bir performans gösterdik. Bu sene kaldığımız yerden devam edeceğiz.

"En büyük hedefim kupalar kazanmak"

Beşiktaş'taki hedeflerini söyleyen golcü isim şu değerlendirmeyi yaptı:

Geçen seneki performansımı ya da öncekileri tek başıma sergilemedim. Takım arkadaşlarımla birlikte kolektif olarak bunları başardık. Sıkı ve iyi çalışarak taraftarlarımıza iyi bir oyun sergiledik. En büyük hedefim, tek hedefim yarıştığımız her kulvarda başarılı olmak, kupalar kazanmak.

"Şenol Güneş benim babam gibi"

Şenol Güneş'ten övgüyle bahseden Aboubakar, şu sözleri sarf etti:

Şenol Güneş'le ilgili bir şey söylememe gerek yok. O benim babam gibi. Asla kendini geliştirmeyi bırakmayan büyük bir hoca. Oyuncuların onu anlaması gerekiyor. Bazen zor gelebiliyor ama onu gerçekten anladıkları zaman oyuncular müthiş bir performans gösteriyor. Hocamızın istekleriyle paralel çalışırsa her oyuncu çok iyi seviyeye gelecek.

"Yalan söylemeyi seven bir oyuncu değilim"

Vincent Aboubakar, 2021'deki ayrılışı süreci ve o dönemki sakatlığına ilişkin soruya şu yanıtı verdi: