Vincent Aboubakar: Şenol Güneş, babam gibi

Beşiktaş, Süper Lig'de 2023-2024 sezonu öncesinde hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor.
Almanya'da kamp yapan ve gelecek sezon şampiyonluğu hedefleyen siyah-beyazlı takımın yıldız futbolcusu Vincent Aboubakar, açıklamalarda bulundu.
"Cenk Tosun'a tekrar geçmiş olsun diliyorum"
BeIN Sports mikrofonlarına konuşan Kamerunlu golcü, şu ifadeleri kullandı:
Cenk Tosun'a tekrar geçmiş olsun diliyorum. Umarım en iyi şekilde aramıza döner. Cenk büyük bir saygıyı hak eden oyuncu. Rol model bir isim. Kulüpteki profesyonelliğiyle örnek olan biri isim. Beşiktaş kültürünü yansıtan bir oyuncu. Saygı duyuyorum. Cenk'le birlikte daha çok gol atacağız. Rosier ve N'Koudou'yu çok seviyorum. Atiba benim için çok önemli insan. Burada tanıdığım herkes çok iyi. Bu yüzden kendimi şanslı hissediyorum.
"Kaldığımız yerden devam edeceğiz"
Geride kalan sezonu değerlendiren Aboubakar, şunları söyledi:
Sezonun ortasında geldim. Geldiğimden bu yana iyi işler yaptığımızı düşünüyorum. Kupalar kazanmak istedik ama olmadı. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Bize çok büyük destek oldular. Takım arkadaşlarımla son haftalarda iyi bir performans gösterdik. Bu sene kaldığımız yerden devam edeceğiz.
"En büyük hedefim kupalar kazanmak"
Beşiktaş'taki hedeflerini söyleyen golcü isim şu değerlendirmeyi yaptı:
Geçen seneki performansımı ya da öncekileri tek başıma sergilemedim. Takım arkadaşlarımla birlikte kolektif olarak bunları başardık. Sıkı ve iyi çalışarak taraftarlarımıza iyi bir oyun sergiledik. En büyük hedefim, tek hedefim yarıştığımız her kulvarda başarılı olmak, kupalar kazanmak.
"Şenol Güneş benim babam gibi"
Şenol Güneş'ten övgüyle bahseden Aboubakar, şu sözleri sarf etti:
Şenol Güneş'le ilgili bir şey söylememe gerek yok. O benim babam gibi. Asla kendini geliştirmeyi bırakmayan büyük bir hoca. Oyuncuların onu anlaması gerekiyor. Bazen zor gelebiliyor ama onu gerçekten anladıkları zaman oyuncular müthiş bir performans gösteriyor. Hocamızın istekleriyle paralel çalışırsa her oyuncu çok iyi seviyeye gelecek.
"Yalan söylemeyi seven bir oyuncu değilim"
Vincent Aboubakar, 2021'deki ayrılışı süreci ve o dönemki sakatlığına ilişkin soruya şu yanıtı verdi:
Yalan söylemeyi seven bir oyuncu değilim. Milli takımda oynadığım bir maçta sakatlık yaşadım. Türkiye'ye geldim. Kulübümüzün sağlık ekibiyle konuştum ve ödem olduğu tespit edildi. Tedaviye başladık. Belirli durumlardan dolayı bu süreç uzadı. Çok önemli bir Sivasspor maçı vardı. Kulübümüz ve antrenör ekibimiz de bana ihtiyaçları olduğunu söyledi. Ben de ağrının yüzde 100 geçmediğini ve riske atacağımı konuşmuştum. İlk yarının son anlarına doğru daha ağır bir ağrı hissettim ve kenara geldim. Kontratımda bir madde vardı 30 maç oynarsam uzar diye. İkisi aslında ayrı konular. Ağır bir sakatlığım vardı. Kontratımın devam etme durumu vardı. İstesem de oynayamayacağım bir duruma geldi sakatlığım. Kulüple konuştuk sonraki yıl için. Ama futbolun doğası gereği her futbolcunun düşünmesi gereken şeyler var. Arabistan'dan aldığımın teklifin bir benzeri yapılmadı. O teklif çok daha yüksekti. Sakat olduğum için oynamadığım gerçeğini insanlar unutuyor. Ben de oraya gittim. Oraya gittiğim zamanda sakatlığım devam ediyordu. Direkt oynamadım. Bir tedavi süreci geçirdim. Kimseye yalan söylemdim. Kulüp de bana yalan söylemedi. İkisi üst üste gelince soru işaretleri yarattı. İşin gerçeği ve doğrusu bu. Geçmişte kaldı.