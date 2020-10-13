Vincent Aboubakar: Sözleşmemde sakatlık maddesi var

Beşiktaş'ın yeni transferi Vincent Aboubakar, sakatlığının tekrar etmesi durumunda siyah-beyazlı kulübün sözleşmesini feshetme hakkına sahip olduğunu söyledi.

2016-2017 sezonunda Beşiktaş'ta 1 yıl kiralık olarak forma giyen Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar, yıllar sonra siyah-beyazlı takıma geri döndü.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan 28 yaşındaki futbolcu, sözleşmesinde yer alan özel maddeden de bahsetti.

"HİKAYENİN DEVAMINI YAZMAYA GELDİM"

Beşiktaş'a transfer sürecini anlatan Aboubakar, "En başta kulübe, yöneticilere, teknik heyete, takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Kısa bir hikayemiz olmuştu bundan önce. Devamını yazmaya geri geldim." dedi.

"SÖZLEŞMEMDE FESİH MADDESİ VAR"

Beşiktaş ile olan "özel sözleşmesinden" bahseden Aboubakar, "Sakatlığım tekrarlanırsa sözleşmemin feshedilmesine ilişkin bir madde var. Buna rağmen teşekkür ediyorum. Sıcak karşılamadan ötürü, bu şartlar altında olsa bile. Hakkımda söylenenlerden haberdarım. Bir sakatlık yaşadım. Uzun süre oynamadım. Çok iyiyim. Oynamaya hazırım. Hiçbir sorun yok." şeklinde konuştu.

"GEÇEN SENE HOCA OYNATMADI"

Porto'daki süreci hakkında da konuşan Aboubakar, "Geçen sene oynamama nedenim teknik direktör tercihiydi. Ben yüzde 100'ümü verdim ama olmadı. Nürnberg maçında şans buldum, 2 gol attım. Sonra yine şans vermedi. Hocanın fikridir, saygı duymak lazım." dedi.