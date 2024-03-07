Vincent Aboubakar takım arkadaşlarına içini döktü: Hak etmedim

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Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlı ekibin taraftarları, oyuna sonradan giren Vincent Aboubakar'ı ıslıkladı.

Derbide ıslıklanan Beşiktaş'ın Kamerunlu oyuncu, takım arkadaşlarına dert yandı.

"Hak etmedim"

Fanatik'in haberine göre; Vincent Aboubakar, takım arkadaşlarına şunları söyledi:

Kadro dışı bırakılacağım bir eylem içinde olmadım. Öyle olsa burada olmazdım. Bu olay, bir hata veya yanlış anlama yüzünden yaşandı. Sonra doğru yol bulundu. Destek beklerken tepki görmeyi hak etmedim. İstenmediğim yerde kalmakta ısrarcı olmayacağım.