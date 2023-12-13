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Vincent Aboubakar'a Arap akını! İşte Beşiktaş'ın istediği bonservis ücreti

Vincent Aboubakar'a Arap akını! İşte Beşiktaş'ın istediği bonservis ücreti Beşiktaş'ta disiplinsizlik nedeniyle kadro dışı bırakılan futbolculardan biri olan Vincent Aboubakar'ın Suudi Arabistan'a transfer olması bekleniyor. Siyah-beyazlılar bu transfer için 5 milyon euro gelir bekliyor.